광주과기원-LG전자, AI분야 산학협력 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주과학기술원(총장 김기선·GIST) 인공지능연구소(소장 김종원)는 LG전자 인공지능연구소(소장 김주민 상무)가 인공지능 분야 산학협력 및 연구개발을 위한 상호 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약으로 GIST와 LG전자는 인공지능 중심의 기술 협력을 통해 국가 과학 기술의 발전과 양 기관의 연구능력 향상을 도모할 계획이다.

협약의 주요 내용에는 ▲광주광역시 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성사업 공동 협력 ▲인공지능 기반 창업지원 분야(꿈꾸는 아이(AI)) 경진대회 공동 참여 ▲집적 단지 내 창업기업들을 대상으로 LG전자 인공지능 플랫폼 활용에 대한 홍보 및 제안 등이 있다.

LG전자는 지스트와 함께 국내 최대‘꿈꾸는 아이(AI)’경진대회에 공동 참여해 3대 특화 분야(헬스케어·자동차·에너지)의 선별 종목들의 예선과 본선을 함께 진행한다.

선별 종목별 토너먼트를 통한 경진대회 최종 우승자들에게는 상금과 함께 LG전자의 상장이 수여된다.

김주민 LG전자 인공지능연구소장은 “이번 협약을 통해 LG전자가 축적한 인공지능 기술 노하우가 담긴 씽큐(ThinQ) 플랫폼을 광주 AI 집적단지 내 예비창업자에게 공유할 것”이라며 “동시에 다양한 영역에서 인공지능을 활용한 새로운 고객가치를 만들기 위해 함께 노력하겠다”고 말했다.

한편 오는 10월부터 본격적으로 예선전이 시작될 ‘꿈꾸는 아이(AI)’는 AI 전문기업 수요조사에서 선별된 특화 AI 종목별 실증 기반의 경진대회로 진행될 예정이다. 총 상금은 약 2억 3400만 원으로 국내 최대 경진대회 규모가 될 것으로 전망된다.

