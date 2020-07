교원 웰스, 렌털료 할인 프로모션 내달 27일까지

웰스 정수기·비데 렌탈료 면제, 할인 이벤트 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹 건강가전 종합브랜드 웰스는 내달 27일까지 정수기, 비데 구매자를 위한 ‘우리집 위생 맞춤’ 이벤트를 진행한다.

정수기 프로모션은 신규 렌털 및 추가 가입자를 대상으로 월 최대 4천원 렌탈료 할인 및 최대 6개월 렌털료 면제 등 혜택을 제공한다. 정수기 가입자 중 비데 동시 렌털 고객을 위한 혜택도 마련했다. 웰스 제품 보유 고객이 비데를 추가 렌털 할 경우 월 최대 4천원 할인과 처음 3개월 렌털료 면제 혜택을 제공한다.

교원그룹 관계자는 “최근 수돗물에 대한 불안감이 확산되며 수질 위생 가전에 대한 관심이 높아지고있다”며 “웰스 정수기 필터는 0.03 마이크로미터 물질을 걸러내고 노로바이러스, 대장균 등 세균 필터링 인증을 받은 만큼 이용 시 안심하고 수돗물을 이용할 수 있다”고 말했다.

