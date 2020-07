밀양시 기초푸드뱅크 차량 전달식

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 밀양시는 30일 시청 광장에서 밀양시종합사회복지관에서 밀양시기초푸드뱅크 전용 차량 전달식을 했다고 30일 밝혔다.

전용 차량은 밀양시기초푸드뱅크의 원활한 사업 추진 및 결식이 우려되는 저소득 소외계층에 기부받은 식품을 안전하게 전달하는 데 이용되고 있다.

밀양시기초푸드뱅크는 기부 식품 수령과 배부를 위해 밀양시 및 도내 여러 지역을 이동하고 있지만, 그동안 노후화된 차량으로 인해 항상 안전의 문제가 우려됐다.

이에 시에서는 안전을 위해 전용 차량을 구입해 밀양시종합사회복지관에 전달하게 됐다고 전했다.

밀양시종합사회복지관 한영섭 관장은 “새로운 전용 차량을 전달해준 시에 감사드리며, 앞으로도 지역사회에 나눔을 실천하고 주위의 어려운 이웃에게 기부 식품을 제공해 복지 사각지대를 해소할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 밀양시기초푸드뱅크는 1998년에 시작해 현재 밀양시종합사회복지관에서 운영 중이며 해마다 나머지 식품의 기부와 배부건이 증가하고 있는 등 지역사회에 결식이 우려되는 저소득 소외계층을 위해 많은 공헌을 하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr