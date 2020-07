[신간 안내] <요즘 환율 쉬운 경제> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆요즘 환율 쉬운 경제= 금융위기가 닥쳤을 때 가장 먼저 충격받는 게 환율시장이다. 경제의 변화를 포착하고 사전에 대비하려면 환율의 움직임부터 살필 수 있어야 한다. 환율을 쉽고 빠르게 이해할 수 있는 기본 내용이 담겼다. 환율에 대한 기본 설명, 환율이 움직이는 원리, 다른 거시 경제지표와의 역학 관계, 선물환, 글로벌 환율전쟁 등이다.(박유연 지음/더난출판사)

◆나는 오늘도 콘텐츠를 팝니다= 디지털 엔터테인먼트 회사 샌드박스네트워크의 대표가 썼다. 샌드박스네트워크는 창업 5년 만에 매출 1000억원 달성을 앞두고 있다. 글쓴이는 서른 살에 안정적인 직장 구글에서 벗어나 스타트업 샌드박스네트워크를 창업했다. 콘텐츠 산업에서는 콘텐츠를 생산하는 크리에이터가 가장 중요하다며 자신의 사업 노하우를 알려준다.(이필성 지음/위즈덤하우스)

◆시프트 어헤드= 페이스북, 제록스, 제너럴일렉트릭(GE), CNN 등 글로벌 기업 30개의 흥망성쇠를 기록했다. 두 저자는 생생한 이야기를 전하기 위해 30개 기업의 실무자·경영자와 직접 만나 인터뷰했다. 어떤 기업이 어떤 방식으로 위기에 유연하게 대처하며 경쟁력을 유지해왔는지 알려준다.(앨런 애덤슨·조엘 스테켈 지음/고영태 옮김/한경)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr