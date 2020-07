'입법 독재' 외친 통합당, 백드롭엔 "감당할 수 있겠나"

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 미래통합당이 범여권의 일방적인 법안 상정 및 처리에 연일 '입법 독재'라며 목소리를 높이는 가운데, 30일 통합당 비상대책위원회 회의 백드롭(배경 현수막)에는 "감당할 수 있겠습니까"라는 문구가 담겼다.

통합당은 부동산 등 여당의 실책이 불거질 때마다 백드롭을 통해 이를 지적해 왔다. 지난 19일에는 '그렇게 해도 안 떨어져요, 집값. -더불어민주당-'이라는 문구가, 23일에는 '이 나라, 믿을 수 없는 게 수돗물 뿐일까', 27일에는 '아름다운 수도, 서울 의문의 1패'라는 문구가 각각 걸렸다.

이날 김종인 비대위원장도 의원총회에서 모두발언을 통해 "최근에 국회에서 전개되는 모습을 보면 선출된 권력이 어떻게 민주주의를 파괴하는가에 대한 전형을 보여주는 것 같다"며 여당의 일방적인 국회 운영을 비판했다. 이어 "민주주의를 외친 사람들이 하는 행위를 보면 과거 어떤 정권보다 못한 민주주의를 하고 있지 않나"며 "유신정권 하에서도 국회를 이런 식으로 운영해 본적이 없다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr