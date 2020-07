[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 기상청은 30일 오전 9시 20분을 기해 거창·함양·합천에 호우주의보를 발효한다고 밝혔다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다..

우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도다. 계곡물 및 하천 범람 등 사고에 유의해야 한다.

▲ 기상청 신규 발표 특보 정보

호우주의보 발령 / 30일 09:20 발표 / 30일 09:20 발효 / 거창, 함양, 합천

