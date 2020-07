SK E&S, 美에너지솔루션 사업에 1385억원 출자…JV설립

[아시아경제 박소연 기자] SK E&S가 미국 가정용 에너지솔루션 사업 투자를 위해 총 1억1590만달러(약 1385억원)를 출자한다.

SK㈜는 자회사인 SK E&S가 미국 가정용 에너지솔루션 개발·사업 추진을 위한 합작법인(JV) 설립을 목적으로 1385억원을 출자한다고 30일 공시했다.

SK E&S는 미국 태양광·ESS(에너지저장장치) 설치 1위 기업인 선런(Sunrun Inc)과 함께 합작회사를 설립하고, 선런에 지분투자를 할 예정이다.

미국은 소규모 태양광 발전, ESS와 사물인터넷·인공지능 등 IT 서비스를 결합한 에너지 솔루션 서비스가 발달해 있다. SK E&S는 미국 시장에서 선런의 고객 네트워크를 활용해 가정용 에너지 솔루션 개발에 나선다.

SK E&S 측은 "미국 가정에 에너지 솔루션 서비스를 공급해 소비자 전기요금을 절감하고, 전력망 보조 서비스 사업으로까지 사업을 확장할 수 있을 것"이라며 "파트너사와 함께 상품 개발을 위해 협력하겠다"고 설명했다.

SK E&S는 이번 투자를 계기로 미국 내 에너지 솔루션사업을 계속 확대한다는 방침이다.

회사는 미국에서 액화천연가스(LNG) 터미널과 셰일가스전 등 LNG 관련 사업을 하고 있으며, 지난해부터는 캘리포니아 ESS 운영기업 일렉트로드(Electrodes) 지분 50%를 매입하는 등 재생에너지·에너지 솔루션 사업으로 영역을 확장하고 있다.

