"뎅기열로 입원했다고…힘내서 감찰 받아야" 진중권, 정진웅-신정환 사진 나란히 올려

'검언유착 의혹' 수사팀장인 정진웅 부장검사(사법연수원 29기)와 한동훈 검사장(사법연수원 27기) 사이에 물리적 충돌 발생 후 정 부장검사가 한 병원에 입원 중인 사진을 공개한 것을 두고 진중권 전 동양대 교수는 "빠른 쾌유를 빕니다"라며 "힘내서 감찰받으셔야죠"라고 지적했다.

29일 진 전 교수가 자신의 페이스북에 올린 글에는 입원한 정 부장검사와 신정환의 모습이 나란히 담겼다. 과거 해외 원정도박 혐의를 받던 신정환은 수사기관에 붙잡히기 전 "필리핀 현지에서 뎅기열에 걸렸다"고 주장하며 병원 입원 사진을 자신의 팬카페에 공개한 바 있다. 이후 신씨의 주장이 수사를 피하기 위한 거짓말로 드러나며 여론의 비판을 받았다.

진 전 교수는 이날 올린 다른 글에서 "누가 먼저 공격을 했느냐가 핵심"이라며 "한동훈 검사장이 현기증에 쓰러졌나요? 정진웅이 하는 얘기는 결국, 저놈이 뺨으로 내 주먹을 마구 때리고, 배로 내 구둣발을 마구 찼다는 얘기"라고 주장했다.

앞서 한 검사장으로부터 폭행 가해자로 지목된 정 부장검사는 "압수수색을 방해하는 한 검사장 행위를 제지하는 과정에서 물리적 접촉이 있었을 뿐"이라고 주장했다.

정 부장검사는 입장문을 내고 "압수수색 과정에서 한 검사장이 휴대전화로 변호인에게 연락하기 원해서 그렇게 하도록 했다"며 "한 검사장이 무언가 입력하는 행태를 보여 이를 확인하려고 탁자를 돌아 한 검사장 오른편에 서서 보니 앉아서 비밀번호를 입력하고 있었고, 마지막 한자리를 남겨두고 있었다"고 설명했다.

그러면서 "한 검사장이 비밀번호를 입력하면 압수물 삭제 등 문제가 있을 것으로 판단해 그로부터 휴대전화를 직접 입수하려 했다"고 해명했다.

정 부장검사는 한 검사장을 넘어뜨린 게 아니라 이 과정에서 균형을 잃고 같이 쓰러졌다고 주장했다.

그는 "한 검사장이 휴대전화 쥔 손을 반대편으로 뻗으면서 빼앗기지 않으려 했고 내가 한 검사장 쪽으로 팔을 뻗는 과정에서 중심을 잃으면서 두 사람이 함께 바닥으로 넘어졌다"며 "한 검사장의 압수 거부 행위를 제지하면서 압수 대상물(휴대전화)을 실효적으로 확보하는 과정이었을 뿐 탁자 너머로 몸을 날리거나, 일부러 한 검사장의 팔과 어깨를 움켜쥐거나 밀어 넘어뜨린 사실은 없다"고 말했다.

이어 정 부장검사는 종합병원 응급실에서 치료받는 사진을 공개하면서, 한 검사장 변호인 도착 후 혈압이 급상승해 종합병원 응급실에서 치료를 받았다고 밝혔다. 그는 "상황이 이러한데도 한 검사장이 '독직폭행'이라며 고소한 것은 수사를 방해하려는 의도"라며 "무고 및 허위사실 적시 명예훼손으로 고소할 예정"이라고 했다.

