속보[아시아경제 김수완 기자] 29일(현지시간) 브라질의 코로나19 누적 확진자가 250만명, 누적 사망자는 9만명을 넘어섰다.

브라질 보건부에 따르면 누적 확진자는 전날보다 7만74명 많은 255만3천265명으로 사상 최고치를 경신했다.

현재 브라질의 코로나19 확진자 및 사망자는 세계 2위이며, 전체 확진자 가운데 67만5천여명은 치료 중이고 178만7천여명은 회복됐다.

