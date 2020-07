신세계百, 강남점서 루이 비통 남성 신상품 업계 최초 공개

[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점 강남점이 업계 최초로 루이 비통 남성 신상품을 판매한다.

글로벌 럭셔리 브랜드 루이 비통은 가방, 의류 등 올 가을·겨울 남성 장르의 전 상품을 신세계백화점 강남점 1층 더 스테이지 팝업을 통해 선보인다. 이번 팝업스토어는 이달 31일부터 다음달14일까지 열린다.

강남점 1층 더 스테이지 팝업에서는 루이 비통 남성 컬렉션의 디렉터 버질 아블로가 ‘땅 위의 천국’이라는 테마로 디자인 한 바람막이, 트렁크, 스니커즈 등 국내 최초 및 단독 상품을 선보인다. 이번 팝업은 버질 아블로가 국내에 처음으로 진행하는 팝업 스토어다.

신세계백화점 관계자는 "루이 비통 남성 팝업스토어를 통해 다시 한 번 국내를 대표하는 럭셔리 백화점의 입지를 확고히 하게 됐다"라며 "글로벌 럭셔리 브랜드가 잇따라 다양한 신상품을 최초로 선보이면서 동북아의 대표 백화점으로 각광받고 있다"고 평가했다.

앞서 지난해 7월 강남점은 5개 층에서 루이 비통의 가방, 의류, 주얼리, 향수 등 전 장르의 신상품을 선보이는 대규모 팝업을 선보이기도 했다.

또 올해 6월 4부터 21일까지 진행한 샤넬 팝업은 샤넬을 대표하는 시계인 ‘J12’ 론칭 20주년을 맞이해 열렸다. 당시 한정판 상품을 강남점에서 단독으로 선보이며 눈길을 끌었다.

이달 초에는 밀레니얼 세대를 겨냥한 보테가 베네타가 ‘미니백 컬렉션’이라는 주제로 팝업 스토어를 열고 가을·겨울 신상품을 국내 최초로 공개했다.

글로벌 브랜드와 손잡은 팝업 행사는 강남점 전체 명품 매출도 견인 중이다. 1월 프라다, 6월 샤넬과 보테가 베네타 등 글로벌 럭셔리 브랜드 행사의 인기로 신세계 강남점의 명품 장르는 올 상반기 23.1% 신장한 것으로 집계됐다.

또 같은 기간 명품 구매 객수도 11.3% 신장하는 등 강남점 전체 집객에 큰 영향을 준 것으로 나타났다. 밀레니얼 세대로 구분되는 2030 고객들의 명품 소비가 해마다 증가하는 것으로 나타났다.

신세계는 이번 루이 비통 팝업스토어 역시 하반기를 시작하는 7월 강남점의 매출과 함께 밀레니얼 세대 등 신규 고객 창출을 주도할 것으로 기대하고 있다.

신세계백화점 강남점장 임훈 부사장은 “신세계 강남점은 글로벌 럭셔리 브랜드들이 아시아 시장을 겨냥해 신상품을 가장 먼저 소개하는 무대로 자리잡았다”며 “앞으로도 업계를 선도하는 차별화된 콘텐츠로 대한민국 대표 백화점의 위상을 이어나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr