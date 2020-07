[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,790 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =2분기 영업익 298억…흑자전환

◆ 한국유니온제약 한국유니온제약 080720 | 코스닥 증권정보 현재가 14,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,600 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =권리락(유상증자)

◆ 와이엠티 와이엠티 251370 | 코스닥 증권정보 현재가 38,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,550 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =권리락(무상증자)

◆ 엘비세미콘 엘비세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 9,480 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,960 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =2분기 영업익 86억…전년비 40.7%↓

◆ 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 799 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 762 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =205억원 규모 마스크 생산설비 공급계약 체결

◆ 코썬바이오 코썬바이오 204990 | 코스닥 증권정보 현재가 1,225 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,225 2020.07.30 08:00 장시작전(20분지연) close =상장폐지결정등효력정지 가처분 신청 기각결정에 따른 정리매매절차 재개

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr