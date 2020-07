파주CC "아이스 버킷 챌린지 이벤트"

"얼음물 한 바구니면 난치병 어린이에게 자동 기부."

KMH그룹이 운영하는 파주CC(사진)가 다음달 3일부터 아이스 버킷 챌린지 이벤트를 펼친다. 올해로 벌써 3회째다. 참여하는 팀 당 1만원을 적립한 뒤 비영리단체 한국어린이난치병협회에 기부금을 전달하는 방식이다. 라운드를 종료한 팀은 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 이벤트 이후 기부자 명단과 참가 사진, 기부 내역, 기부증 등을 공식 홈페이지에 게시해 공유한다.

파주CC는 "여름철 골프장을 방문한 고객에게 시원한 재미와 함께 의미 있는 추억을 제공하기 위해 이 행사를 연다"고 설명했다. KMH그룹이 2017년 인수한 뒤 조경과 시설에 대한 대대적인 투자를 통해 경기 북부 최고의 프리미엄 대중제 골프장으로 재탄생시킨 곳이다. 접근성이 뛰어나고 가성비까지 높아 인기다. 리뉴얼 이후 2019 대한민국 브랜드스타 골프장부문 브랜드가치 1위에 선정됐다.