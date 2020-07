속보[아시아경제 최석진 기자] 29일 압수수색 과정에서 한동훈 검사장과 몸싸움을 벌인 정진웅 서울중앙지검 형사1부 부장검사가 한 검사장이 자신을 '독직폭행' 혐의로 고소한 것에 대해 무고와 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 맞고소하겠다고 입장을 밝혔다.

