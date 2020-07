[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그맨 이휘재 아내이자 인플루언서인 문정원이 광고 표기를 제대로 하지 않아 논란에 휩싸였다.

문정원은 28일 자신의 인스타그램에 "(광고)엄마 퇴근한다. 서언이 꿈 얘기 들어봐야지"라는 글과 함께 사진 몇 장을 올렸다. 사진 속 문정원은 화려한 패턴의 원피스를 입고 노란색 가방을 멘 채 포즈를 취하고 있다.

문정원은 해당 글에 '광고'라는 문구를 삽입했지만 인스타그램 게시글 속 광고 표기가 무성의하다는 지적이 이어졌고 결국 문정원은 해당 브랜드의 인스타그램 계정을 추가로 표기했다.

한편, 앞서 강민경과 한혜연은 유튜브 영상에서 협찬·광고 표기 없이 간접광고(PPL)를 진행한 사실이 드러나 논란을 빚은 바 있다. 문정원 또한 이를 의식해 두 차례 게시글을 수정하며 피드백에 나선 것으로 보인다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr