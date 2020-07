日정부, 올해 실질 GDP 성장률 -4%대 중반 전망…코로나19 등 영향

[아시아경제 김형민 기자] 일본 정부가 물가 변동의 영향을 제외한 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 마이너스(-) 4%대 중반을 기록할 것으로 전망하고 있다고 현지 매체 니혼게이자이신문이 29일 보도했다.

올해 초 각의(국무회의)에서 전망했던 플러스(+) 1.4% GDP 성장률을 큰 폭으로 하향 조정한 셈이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 영향으로 기업 활동이 제한을 받는 등 경제가 전반적으로 위축된 상황이 반영된 것으로 보인다.

일본 내 전문가들은 세계 금융위기로 실질 GDP 성장률이 -3.4%를 기록한 2008년보다 올해 경기 침체가 더 심할 것으로 보고 있다.

일본 정부도 가까운 시일 내에 열리는 경제재정자문회의에서 이런 전망을 제시할 예정으로 알려졌다.

니혼게이자이는 내년 실질 GDP 성장률 전망치에 대해선 3%대 중반을 제시할 것이라고 덧붙였다. 코로나19 감염 확산 방지와 경제활동을 병행함에 따라 경기가 회복될 것으로 봤기 때문이다.

