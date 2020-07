속보[아시아경제 김수완 기자] 일본 도쿄도의 29일 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 250명을 기록했다고 NHK 등 일본 언론이 밝혔다. 도쿄도에서 하루 200명 이상 확진은 이틀 연속이며, 100명 이상은 21일 연속이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr