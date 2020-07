이노비즈협회, '4차산업 인재채용' 업무협약

KT와 인재 발굴 및 이노비즈기업 성장 지원

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술혁신협회(이노비즈협회)는 KT와 '4차 산업 인재 채용 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이날 업무협약식은 서울 종로구 광화문 KT 사옥에서 열렸다. 두 기관은 협약을 통해 4차 산업 인재 발굴 및 이노비즈기업을 성장시키는 일에 힘을 쏟을 방침이다. 이노비즈협회는 KT가 운영하는 4차산업 아카데미 인턴십 프로그램 수료자와 이노비즈기업간 직무 중심 맞춤형 채용 연계를 진행한다.

조홍래 이노비즈협회 회장은 "이번 협약으로 4차 산업을 이끌 우수 기술인력과 기술혁신을 선도하는 이노비즈기업간의 매칭을 통해 실질적인 디지털 일자리 창출이 일어날 것"이라며 "앞으로 추진되는 한국판 뉴딜 정책을 완성하는데 이노비즈기업이 주도적 역할을 수행하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

