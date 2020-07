전통 소리·춤·기예로 기원하는 무사무려

31일 안동문화예술의전당서 '굿GOOD보러가자'

전통 소리와 춤, 기예가 한데 어우러진 전통 공연이 31일 안동문화예술의전당에서 열린다. 국립무형유산원이 지원하고 한국문화재재단이 진행하는 ‘굿GOOD보러가자’다. 무형문화재 보유자와 전승자들이 무대에 올라 세대를 아우르는 전통 예술을 보여준다.

올해 주제는 걱정도 근심도 없는 상태를 뜻하는 ‘무사무려(無思無慮).’ 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 지치고 힘든 국민이 전통 공연으로 몸과 마음을 치유하길 바라는 마음을 담았다.

무대는 김무길 명인(거문고산조 전수교육조교)의 거문고 산조, 김선옥 명인(진주삼천포농악 보유자)의 부포놀이, 권원태 예인(남사당놀이 이수자)의 줄타기, 박경랑 예인(교방굿거리춤 이수자)의 교방춤, 박월산 명인(한량무 보유자 후보)의 양산사찰학춤, 한국의집 예술단의 오고무 등으로 꾸며진다. 국악단 뮤르가 전통 예술을 기반으로 들려주는 보사노바·재즈와 탄츠이디엠이 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM)으로 재해석한 민요 ‘옹헤야’도 만날 수 있다. 사회는 배우 오정해와 봉산탈춤 연희단 ‘샘도내기’의 윤원중·신선일이 맡는다.

관람객은 코로나19 감염 예방을 위해 마스크 착용, 발열 확인, 안전거리 유지 등을 준수해야 한다. 자세한 내용은 국립무형유산원과 한국문화재재단, 안동시 누리집 참조.

