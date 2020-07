[여름 건강챙기기] 효과·안전성 입증한 해열시럽, 더 간편하게

한미약품 '맥시부 키즈시럽'

[아시아경제 최대열 기자] 면역력이 약한 아이는 여름철 실내외 기온차나 외부활동으로 쉽게 피곤해지거나 갑자기 열이 나기 쉽다. 열이 나면 가볍게 입히거나 물로 몸을 식혀 열을 내리는 게 좋은데 그렇게 해도 열이 떨어지지 않으면 해열제를 권한다.

한미약품의 유ㆍ소아 전용 해열제 '맥시부 키즈시럽'은 언제 어디서나 쉽게 복용할 수 있도록 낱개 포장돼있다. 국내에서 처음으로 유ㆍ소아를 대상으로 임상 3상을 거쳐 효과와 안전성을 입증한 병 타입의 맥시부펜시럽을 짜 먹는 제형으로 만들어 새로 출시했다. 주성분은 열을 낮추는 성분인 이부프로펜의 활성 성분만을 분리한 덱시부프로펜이다. 이 성분은 이부프로펜보다 적은 용량으로 같은 효과를 나타낸다. 활성 성분만을 분리해 안전성까지 높다는 게 회사 측 설명이다.

맥시부 키즈시럽은 포도맛으로 약 먹기를 꺼리는 어린이들도 쉽게 복용할 수 있다. 6㎖ 소포장 스틱형으로 한 상자에 10개들이다. 1회 복용 시 한 포씩, 스틱 제품을 그대로 짜서 먹으면 된다. 아이 몸무게나 나이에 따라 복용량을 달리하는 게 좋다. 일반 의약품으로 한미사이언스 계열사인 약국전문영업마케팅회사 온라인팜을 통해 공급돼 전국 약국에서 살 수 있다.

회사 관계자는 "맥시부펜시럽은 아이를 키우는 가정에서 상비약이 됐을 정도로 빠른 효과와 안전성이 입증된 제품"이라며 "병 타입의 맥시부펜시럽은 가정 상비용으로, 맥시부 키즈시럽은 외출하거나 응급 상황에서 유용하게 쓸 수 있을 것"이라고 말했다.

