SK이노베이션은 29일 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 "지난해 수주한 현대차 물량은 4분기부터 양산할 계획"이라며 " E-GMP와 관련 물량 증가와 관련된 부분은 올해 손익 가이던스에 포함돼 있다"고 밝혔다.

