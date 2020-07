고속도로 유휴부지에 물류시설 구축…늘어난 수요 대응

[아시아경제 문제원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 크게 늘어난 물류수요를 충족시키기 위해 고속도로 내 유휴부지에 물류시설을 구축한다.

국토교통부와 한국도로공사는 비대면 문화 확산 등으로 급증하는 물류수요에 대응하고자 고속도로 유휴부지를 활용해 물류 인프라를 추가로 공급하기로 했다고 29일 밝혔다.

국토부는 고속도로 나들목(IC)·분기점(JCT) 녹지대와 폐도, 잔여지, 영업소, 휴게소 등 총 51곳의 유휴부지를 발굴한 뒤 현장조사를 통해 최종 후보지 34곳(약 104만㎡)을 선정했다.

후보지는 중·소형(3만㎡ 미만) 18개소, 대형(3만㎡ 이상) 16개소다. 수도권 15개소이며 비수도권이 19개소다.

다음달 말 타당성 조사를 진행할 용역업체가 선정되면 기초자료로 활용할 수 있도록 후보지 조사결과를 제공할 예정이다. 용역업체나 물류업계가 의견을 제시하면 추가로 후보지를 발굴한다.

후보지 중 기흥IC 인근의 유휴부지(폐도·1만㎡)는 수도권 인근에 위치해 물류업계의 수요가 많은 곳인 만큼, 시범사업 대상지로 선정했다. 이 곳에선 추진계획을 조기에 수립하고, 올해 사업자를 정할 계획이다.

주현종 국토부 도로국장은 "높은 지가, 주민 반대 등으로 도심내 물류시설 확충이 어려운 상황에서 고속도로 유휴부지 활용시 대국민 물류서비스 질을 향상시킬 수 있다"며 "대형트럭의 도심 내 진입 억제를 통해 교통안전과 환경피해 예방효과도 기대된다"고 했다.

