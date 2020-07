SKT, 코로나19 대응 돕는 ‘누구 케어콜’ 지원 지역 확대

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 경상남도청에 이어 광주광역시 서구청과 ‘누구 케어콜’ 도입 협약을 맺으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역현장 지원에 박차를 가하고 있다.

SK텔레콤은 코로나19 바이러스 관련 능동감시?음성판정자의 증상을 모니터링하는 인공지능(AI) 시스템 ‘누구 케어콜’을 광주광역시 서구에 지원한다고 29일 밝혔다.

‘누구 케어콜’은 5G 시대를 선도하는 SK텔레콤의 인공지능 누구(NUGU)가 전화를 통해 코로나19 관련 대상자의 발열·체온·기침?목아픔 등 증상 발현 여부를 체크하는 시스템이다.

이에 따라 SK텔레콤은 8월 3일부터 광주광역시 서구 18개 동의 능동감시?음성판정자 약 1300명을 대상으로 ‘누구 케어콜’ 서비스를 제공하게 된다. 이미 검사를 마친 음성판정자까지 서비스 범위를 확대한 것이 특징이다. SK텔레콤과 광주광역시 서구청은 기존 관리 대상이 아니던 음성판정자까지도 모니터링 대상자에 포함시킴으로써 더욱 더 철저한 코로나 19 방역 효과를 가져올 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이현아 SK텔레콤 AI서비스단장은 “‘누구 케어콜’이 코로나19 방역 대응에 기여할 수 있도록 지속적으로 지역을 확대할 것”이라며, “앞으로도 SK텔레콤의 AI기술을 통해 공공분야에 도움을 주는 사회적가치 모델을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.

한편, SK텔레콤은 지난 5월부터 경상남도 지역 18개 시군 20개 보건소에 ‘누구 케어콜’을 적용, 자가격리?능동감시 대상자의 발열·체온·기침?목아픔 등 코로나19 관련 증상 발현 여부를 체크해왔다. 경상남도에 따르면 두달 간 누구 케어콜을 통해 약 4만5000콜, 466시간의 전화 모니터링을 진행한 결과 보건소의 관련 전화 모니터링 업무가 약 85% 감소했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr