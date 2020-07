배민 "장사 고수 되는 법, 영상으로 공부하세요"

배민아카데미, 온라인 무료 교육 사이트 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 우아한형제들은 배달 애플리케이션(앱) '배달의민족'에서 운영하는 배민아카데미가 2년 여 준비 끝에 온라인 교육을 시작한다고 29일 밝혔다. 배민아카데미는 식당 창업을 준비하거나 운영 중인 소상공인들을 위해 우아한형제들이 제공해온 교육 프로그램이다.

그간 오프라인으로만 진행되던 배민아카데미 프로그램은 지방 식당이나 가게를 비울 수 없는 1인 식당 등으로 교육 기회를 넓히고, 더욱 많은 자영업자들이 평소 궁금해하던 장사 노하우를 편리하게 학습할 수있도록 온라인 교육영상으로 제작됐다.

이번 온라인 교육 프로그램은 우아한형제들이 지난 2014년부터 최근까지 진행해온 400회 이상의 오프라인 교육 중 핵심 강의를 중심으로 준비됐으며 누구나 배민아카데미 사이트에서 무료로 학습할 수 있다. 사이트에서 본인이 원하는 주제의 영상을 클릭하면 바로 강의를 시청할 수 있고 강의 교재도 다운로드 받을 수 있다. 본인 계정의 '마이 페이지'에서는 수강한 영상 내역과 진도율을 확인할 수 있다.

현재 온라인 교육 사이트에는 ▲똘똘한 매장을 만드는 손익관리법 ▲외식업 노무관리의 모든 것 ▲사장님을 위한 브랜드 abc ▲우리 가게 서비스 경영의 정석 등 다양한 주제의 영상 강의가 올라와 있다. 식당 운영에 꼭 필요한 고객 서비스부터 상권분석, 노무, 세무, 법무, 마케팅 등 전문 분야까지 국내 최고 전문가의 강의 40편이 마련됐으며 연내 총 100편 이상의 온라인 강의를 제공할 예정이다.

백선웅 우아한형제들 배민아카데미실장은 "전국의 소상공인이 수준 높고 체계적인 성공 노하우를 공유할 수 있도록 지난 2년 간 온라인 교육 프로그램을 준비했다"며 "온라인 교육에서는 이론과 사례 중심의 강의를 제공하고 배민아카데미 교육장에서는 소통과 실습 중심의 프로그램을 제공해 교육 효과를 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr