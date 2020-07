"사일간, 이 가격에 다 드려요"…롯데마트, '사이다' 행사 실시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 고객들의 장바구니 부담을 덜어주기 위해 '사이다(사일간 이 가격에 다 드려요)' 행사를 진행한다고 29일 밝혔다.

30일부터 다음달 2일까지 4일 동안만 행사를 진행되는 이번 행사에서는 '사이다'라는 이름에 걸맞게 행사기간 엘포인트 회원이 신한카드로 3만원 이상 구입하면 ‘칠성사이다(1.25ℓ)’를 증정한다.

다양한 일자별 행사를 준비했다. 30일부터 8월 2일까지 ‘랍스터(454g·700g·냉장·미국산)’를 엘포인트 회원이 행사 카드로 결제하면 각 9990원과 1만 6830원에 구입할 수 있다.

단 하루 행사도 준비했다. 30일에는 ‘터키체리(500g/1팩/터키산)’를 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 5000원 할인 판매한다. 31일에는 ‘머스크메론(1통·국산·대)’을 엘포인트 회원 대상 4980원에 판매한다.

행사 기간 동안 일자별 상품권 증정 행사도 진행한다. 30일과 31일 이틀 동안 엘포인트 회원이 행사 카드로 ‘유산균 전품목’을 3만원 이상 구입하면 5000원 상품권을 증정한다.

8월 1일에는 ‘풀무원 냉장·냉동 행사상품’을 1만 5000원 이상 구입하거나, ‘대상 상온 전품목’을 2만원 이상 구입하면 5000원 상품권을 받을 수 있다. 8월 2일에는 ‘세탁세제 전품목’이나 ‘오뚜기 상온 전품목’을 각 1만 5000원 이상 구입하면 5000원 상품권을 제공한다.

이외에도 인기 상품 1+1 행사도 진행해, ‘오뚜기 식용유(1.8ℓ)’를 6600원에, ‘염색약 전품목’과 ‘내추럴 포레스트리 세제 전품목’을 50% 할인된 금액에 구입할 수 있다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 “여름 휴가철을 맞아 고객들의 장바구니 부담을 덜어드리고자 인기 상품 행사를 기획했다”며 “롯데마트에서 4일동안 진행하는 행사에서 다양한 인기 상품들을 부담 없는 가격에 만나보시기 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr