경기도 청정계곡에 '푸드 트레일러' 뜬다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 청정계곡 복원 1년을 맞아 지역 상권 활성화를 위해 푸드 트레일러 임대 지원사업을 펼친다.

경기도는 '청정 계곡 복원'을 위해 자진철거에 적극 동참해 준 포천시 백운계곡 상인들의 생계지원을 돕기 위해 '푸드 트레일러 임대 지원사업'을 실시한다고 29일 밝혔다. 도는 성과가 좋을 경우 도내 전체 계곡으로 이 사업을 확대할 계획이다.

푸드 트레일러 임대 지원사업은 푸드트럭 사업을 희망하는 창업자를 대상으로 월 10만원의 저렴한 임대료로 경기도시장상권진흥원이 보유한 푸드 트레일러를 임대해 지원하는 사업이다.

현재 시장상권진흥원에는 총 20대의 푸드 트레일러가 있다. 도는 이중 4대를 포천 백운계곡 상인들에게 지원할 계획이다.

특히 이번 지원은 이재명 경기도지사가 청정 하천계곡 복원사업을 추진하면서 "불법시설물 철거에서 한걸음 더 나아가 지역주민과 상인들에게 실질적 도움이되는 방향으로 정책을 이끌어 나가야 한다"고 지시한데 따른 것이다.

지원되는 차량은 냉동고, 가스레인지, 싱크대, 조리작업대, 환기팬, 수납함, 배전판 등 식음료 영업이 가능한 각종 설비들을 고루 갖추고 있다. 가스 완성검사와 이동음식 판매용 안전검사를 모두 마쳤다.

임대 기간은 이달 말부터 내년 7월까지 1년간이다. 도는 향후 영업성과 등에 따라 계약도 연장한다. 특히 상인들이 푸드 트레일러를 활용한 영업활동과 유지관리를 잘 할 수 있도록 경영지원도 함께 추진한다.

도는 이번 사업으로 계곡 일원 상권에 새로운 활력을, 상인들에게는 생계지원을, 계곡을 찾는 탐방객들에겐 새로운 즐길 거리를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

조장석 도 소상공인과장은 "푸드 트레일러가 백운계곡의 새로운 명물로 자리잡길 바란다"며 "청정하게 복원된 계곡이 지역 상인들의 새로운 생계 터전이 될 수 있도록 지원사업을 지속적으로 발굴해 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

