신평 "추미애, 자리에 안 맞는 인물…안하무인격 태도"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 19대 대선 당시 문재인 후보 캠프에 합류했던 신평 변호사가 추미애 법무부 장관을 두고 "우리 사회에서 대표적으로 unfit한(자리에 맞지 않는) 인물"이라고 평가했다.

신 변호사는 27일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최근 우리 사회에서 대표적으로 Unfit한 인물은 추미애 법무부 장관과 그 주위에 있는 최강욱 열린민주당 의원이 아닌가 한다"면서 이같이 말했다.

그는 "그들이 일으키는 소란은 사실 전혀 불필요한 것이라 국민은 짜증스럽다"며 "국회에서의 안하무인격 태도, '관음증' 같은 저급한 용어의 무분별한 사용, 사건을 바라보는 편향된 태도, 이런 인식을 기초로 과감한 행동을 해버리는 무모함 등을 볼 때 공정한 국가 사법질서의 한 축을 이끌어나가야 할 법무부 장관으로서 도저히 적합하다 할 수 없다"고 비판했다.

그러면서 "그런 식의 행동이 검찰개혁에 무슨 도움이 될까, 추 장관은 왜 이렇게 됐을까"라며 "원래부터 추 장관은 공직에 부적합한 게 아니었을까 하는 생각을 갖는다"고 지적했다.

한편 추 장관은 같은 날(27일) 국회 법제사법위원회 전체회의 도중 윤한홍 미래통합당 의원의 질의에 "소설을 쓰시네"라고 말해 여야 간 고성이 오가는 소란을 빚어졌다.

윤 의원은 이날 법사위 오후 전체회의에 참석한 고기영 법무부 차관에게 "동부지검장으로 근무하다 갑작스럽게 차관 발령이 났는데 추 장관 아들 수사와 관련 있었던 것 아니냐"고 물었고, 이에 추 장관은 "소설을 쓰시네"라고 했다.

이에 윤 의원은 "동부지검장이 차관으로 와 있어서 동부지검에서 과연 수사를 제대로 할 수 있겠냐. 저는 안된다고 본다"며 "그래서 물어보는 건데 국회의원이 무슨 소설가냐"라고 언성을 높였다.

그러자 추 장관은 "질문 같은 질문을 하라"며 "국정에 대한 질문을 하라"고 말하기도 했다.

