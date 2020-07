[아시아경제 이창환 기자] 신한금융그룹이 두산그룹의 벤처캐피털 '네오플럭스' 인수를 추진한다.

신한금융 측은 "최근 네오플럭스 인수 우선협상대상자로 선정됐다"며 "앞으로 실사 등을 거쳐 실제 인수 여부가 결정될 것"이라고 28일 밝혔다.

㈜두산이 지분 약 97%를 보유한 두산그룹 계열사 네오플럭스의 인수금액은 700억원 정도로 알려졌다.

벤처캐피털 계열사가 없는 신한금융은 그동안 벤처캐피털 확보를 위해 인수합병(M&A) 시장에서 대상을 물색해온 것으로 전해진다.

