[아시아경제 이춘희 기자] 한국주택협회는 오는 31일 오후 서울 논현동 건설회관에서 '2020년 주택시장 동향·전망 및 주택사업 법령·제도 설명회'를 연다고 28일 밝혔다.

참석대상은 협회 소속 회원사 임직원이다. 다만 협회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 좌석 간 거리두기 시행을 위해 사전 신청한 회원사에 한해 입장이 가능케 할 계획이다.

이날 설명회에서는 김규정 NH투자증권 연구위원이 '2020 부동산 자산시장 전망과 전략'에 대해 강연할 예정이다. 이어 안창모 법무법인 화우 변호사의 '약관 규제 제도의 이해', 우병탁 신한은행 팀장(세무사)의 '주택사업 관련 세제 및 시장 영향'을 주제로 한 강연이 이어질 계획이다.

