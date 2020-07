창원시, 시내버스 파업 대비 비상

임시버스 161대와 임차택시 300대 긴급 투입

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원 시내버스 6개사 노사가 임금협상 결렬로 오는 30일 새벽 첫차부터 파업을 예고한 가운데 창원시가 시내버스 노조 파업에 대비해 28일 비상수송대책을 발표했다.

창원시 시내버스 회사는 9곳으로 총 720대를 운행 중이다.

29일 오후 마지막 조정회의 결렬 시 파업을 예고한 6개 회사 버스 대수는 538대 약 80%가 멈춘다.

창원시는 파업 돌입 시 전세버스 150대, 시청 공용버스 11대, 파업에 참여하지 않는 회사 시내버스 208대, 마을버스 25대, 임차 택시 300대를 투입한다..

평일 대비 65% 수준으로 운행을 맞추기로 했다. 출퇴근 시간에 운행하는 임차 택시는 농촌을 집중 운행한다.

읍면 행정복지센터로 연락하면 마을까지 찾아가는 호출 방식으로 운영한다. 시는 택시 부제도 전면 해제한다.

제종남 창원시 신 교통추진단장은 “파업이 실행된다면 조기에 정상화 방안을 마련하겠으며, 시민들도 비상상황에 대비해 사전 운행노선을 확인하고, 승용차 함께 타기 운동에도 적극적인 동참을 부탁한다”고 말했다.

한편 지난 3월 말부터 8차례 협상을 한 노사는 경남지방노동위원회 중재에도 합의점을 찾지 못했다.

노조는 임금 9%, 무사고 수당 10만원 신설을 요구했다. 회사 측은 임금동결, 상여금 300% 삭감으로 맞섰다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr