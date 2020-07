케이뱅크, 자본금 9000억으로↑…대출 등 신규영업 탄력

비씨카드 등 주금납입 완료

[아시아경제 김효진 기자] 케이뱅크의 자본금을 9000억원으로 늘리는 4000억원 규모의 유상증자 절차가 마무리됐다.

케이뱅크는 비씨카드와 우리은행, NH투자증권이 보통주 2392억원, 전환주 1574억원의 주금 납입을 완료했다고 28일 밝혔다.

보통주와 전환주를 포함한 합산 지분율을 기준으로 비씨카드가 34%, 우리은행이 26.2%, NH투자증권이 10%의 케이뱅크 지분을 각각 보유하게 됐다.

이로써 케이뱅크는 비씨카드 등 3대 주주 체제를 구축했고, 자본금은 9017억원으로 불어났다.

케이뱅크 측은 "성공적인 증자 완료는 코로나19 사태 등 급변하는 금융시장 환경에서도 케이뱅크의 사업성에 대해 주요 주주들이 깊은 공감과 신뢰를 보낸 것"이라고 평가했다.

케이뱅크는 최근 '신용대출', '마이너스 통장대출', '신용대출 플러스' 등 가계대출상품 3종을 새로 선보였다. 조만간 아파트담보대출 등 다양한 형태의 대출상품을 적극 출시한다는 방침이다.

케이뱅크는 대환대출(갈아타기 대출)시 필요한 위임 절차를 모바일로 구현한 '전자상환위임장' 시스템도 도입한다. 고객이 전자서명만으로 위임 절차를 마칠 수 있는 시스템이다.

케이뱅크는 이 시스템을 아파트담보 대환대출에 활용할 계획이다.

