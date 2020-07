김창룡 경찰청장 "경찰 성비위 반복 송구…종합대책 마련하겠다"

[아시아경제 이관주 기자] 탈북민 관련 업무를 하던 경찰 간부가 탈북 여성을 장기간 성폭행했다는 주장이 제기된 데 대해 김창룡 경찰청장이 사과하고 근절대책을 마련하겠다고 밝혔다.

28일 국회 행정안전위원회 전체회의에 참석한 김 청장은 양기대 더불어민주당 의원의 관련 질의에 "경찰 관련 성비위가 반복된 것에 대해 국민 여러분께 송구스럽다"며 "지금까지 발생했던 관련 사안을 종합적으로 분석해 재발 대책과 교육 등 체계적 방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 양 의원이 근절대책을 공개적으로 발표할 의향이 있냐고 묻자 김 청장은 "종합대책을 마련해 추진하고, 그 결과에 따라 참고해 대외적 발표 방안을 검토하겠다"고 덧붙였다. 정기국회가 열리기 전 발표할 것인지에 대해서는 "최대한 노력하겠다"고 답하기도 했다.

앞서 굿로이어스 공익제보센터 소속 전수미 변호사는 이날 오후 현직 경찰 간부 A씨가 탈북민 여성을 수차례에 걸쳐 성폭행했다며 강간, 유사강간 및 업무상 위력에 의한 간음 등의 혐의로 서울중앙지검에 고소장을 제출할 계획이라고 밝혔다.

전 변호사는 A씨가 북한이탈주민 신변보호담당관으로 근무하면서 북한 관련 정보수집 등을 이유로 피해 여성에게 접근해 2016년 5월부터 19개월간 12차례 걸쳐 성폭행했다고 주장했다. 또 피해 여성이 2018년 3월부터 서초경찰서 보안계 및 청문감사관실 등에 관련 사실을 알리고 도움을 청했지만 경찰이 제대로 된 조치를 하지 않았다고도 주장했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr