정보위, 박지원 청문보고서 채택…통합당 '불참'

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 정보위원회는 28일 미래통합당 의원들이 불참한 가운데 박지원 국정원장 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

정보위 여당 간사인 김병기 더불어민주당 의원은 이날 오후 국회에서 열린 전체회의 직후 기자들과 만나 “야당은 불참했고, 합의가 이뤄지지 않은 것에 유감스럽게 생각한다”며 “여당 의원들이 회의한 결과 (청문보고서를) 채택하기로 의결했다”고 밝혔다.

김 의원은 “(학력 위조 의혹에 대한) 교육부 감사는 없는 것으로 했고, 위조 문서 진위 여부는 사실 저희가 알 수 없는 상황”이라며 “후보자가 (대북 30억 달러 이면 합의서에 대해) 강력하게 부인하고 있고, 야당에서도 다른 증거를 내놓지 못하고 있기 때문에 채택을 연기할 수 없는 상황”이라고 설명했다.

김 의원은 “(이면 합의서가 사실로 드러날 경우) 엄청난 책임져야 한다”며 “그것을 전제로 하는 것은 적절하지 않지만 사실로 밝혀지면 단순 사퇴로 끝날 문제가 아니다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr