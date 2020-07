SBS 김민형 아나운서, '호반건설 장남' 김대헌 대표와 교제 중

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 김대헌(32) 호반건설 기획부문 부사장과 김민형(27) SBS 아나운서가 교제 중인 것으로 전해졌다.

SBS 측은 "김민형 아나운서가 김대헌 대표와 만나고 있는 사이는 맞다"라고 27일 밝혔다. 호반건설도 "김 대표가 김 아나운서와 신중하게 교제 중인 것으로 안다"고 밝혔다.

김 대표는 1988년생으로, 호반그룹 총수인 김상열 회장의 장남이자 호반건설의 지분 54.73%(151만여 주)를 보유한 최대주주다. 임대주택 사업 중심의 포트폴리오에서 벗어나 스타트업 육성 및 인수·합병(M&A) 등 호반건설의 미래 전략을 김 대표가 주도하고 있는 것으로 전해졌다.

호반건설은 지난해 시공능력평가 10위권 건설사로 첫 발을 들인 뒤, 최근 김 회장이 경영 일선에서 물러나고 연내 기업공개(IPO)를 추진하고 있다.

김 아나운서는 1993년생으로, 서울여자대학교 시각디자인학과를 졸업하고 2016년 MBC에서 계약직 아나운서로 근무했다. 2018년부터는 SBS에서 주말 'SBS 8 뉴스'와 '궁금한 이야기 Y', '스포츠 투나잇' 등 프로그램을 진행하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr