경북, 아프리카서 귀국한 60대 '코로나19' 확진 … 안동시 누적 54명

28일 0시 현재 경북 누적확진자 1355명

대구에서는 25일째 지역사회감염 '0' 기록

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동 집으로 귀국한 60 남성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

28일 경북도에 따르면 지난 26일 인천공항을 통해 아프리카에서 입국한 62세 남성이 이튿날 양성 판정을 받고 안동의료원에 입원했다. 안동에 주소지를 둔 이 남성은 지난해 11월부터 아프리카에 머물렀던 것으로 파악됐다.

이에 따라 이날 0시 기준 경북지역 확진자는 1355명(안동시 54명)으로 늘어났다. 완치자와 사망자는 전날과 같은 1293명(95.4%), 사망자는 58명 그대로다.

경북지역에서는 지난 19일 멕시코에서 포항시로 들어온 30대 남성에 이어 20일 필리핀에서 칠곡군으로 들어온 30대 여성, 23일 영국에서 영주시로 들어온 우즈베키스탄 65세 남성 등 산발적 해외유입 사례가 나오고 있다. 지난 19일 확진 발생은 13일 만이었다. 하지만 지역사회 감염은 22일째 확인되지 않고 있다.

한편, 28일 대구에서는 나흘 연속 코로나19 확진자가 나오지 않았다. 지역사회 감염을 통한 전파는 지난 4일 이후 25일째 발생하지 않고 있다. 이날 0시 기준 대구지역 누적 확진자는 6939명, 사망자는 187명, 완치자는 6835명(97.2%)이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr