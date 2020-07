스마트공장 고도화에 3년간 총 3000억원 저금리 대출

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 28일 서울 중구 을지로 소재 하나은행에서 중소기업기술정보진흥원, 테크노파크진흥회, 하나은행과 함께 이같은 내용의 스마트공장 고도·활성화 금융지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따르면 중기부는 스마트공장 보급·확산사업의 자금(연 4000억원 규모)을 집중 예치할 전담은행으로 민간의 하나은행을 선정했다.

전담은행은 앞으로 3년간 총 3000억원(연간 1000억원) 규모로 스마트공장 등을 지원하는 저리의 대출 우대상품을 마련한다. 이를 통해 관련기업은 일반기업보다 1.8%포인트 낮은 우대금리로 최대 40억원의 시설·운전자금을 대출받을 수 있다.

지원대상은 스마트공장을 도입했거나 구축 중에 있는 기업 등 총 1만6594개사가 해당된다. 스마트 리쇼어링을 위한 ‘공정혁신 R&D’에 참여하는 기업도 포함할 예정이다.

전담은행은 또 은행이 자체적으로 보유한 인력, 금융 인프라를 활용해 스마트공장 제품의 홍보, 판로, 수출입, 투자유치 등 다양한 기업경영 컨설팅 지원을 비롯해 각종 수수료 감면도 지원한다.

조주현 중기부 스마트제조혁신기획단장은 “정부는 한국판 뉴딜의 후속 조치로 데이터 기반 플랫폼을 마련해 인공지능을 중심으로 스마트공장을 고도화하겠다는 청사진인 ‘인공지능(AI)·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략’을 최근에 발표했다”면서 “민간 차원에서 이런 정부 정책에 동참해 스마트공장 고도화에 관련한 자금을 저금리로 지원함으로써 기업의 투자부담 완화 등에 단비와 같이 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

