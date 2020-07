초등학생도 온라인으로 미래에셋 경제교육 받는다

회원가입·로그인 없이 홈페이지서 신청

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용이 초등학생을 대상으로 온라인 경제교육을 진행한다.

미래에셋자산운용은 이 같은 온라인 경제교육 프로그램을 마련했다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 초등학교 전학년이 대상이다. 돈에 대한 기본 개념부터 용돈, 저축, 투자 등 금융에 대한 30개 경제교육 동영상을 보고 퀴즈에 참여해 일정 점수 이상이면 응모하는 식이다. 총 1500명을 선정해 경제교육 보드게임 등을 제공한다.

다음달 10일까지 '미래에셋 우리아이펀드' 홈페이지에서 참여할 수 있다. 회원가입이나 로그인도 필요 없다. PC와 모바일 모두 신청할 수 있으며 오는 14일 당첨자를 선정한다. 홈페이지( ) 상 이벤트 배너를 통해 PC와 모바일에서 참여할 수 있으며 14일 당첨자를 선정한다.

앞서 미래에셋자산운용은 중국 상하이 및 선전에서 진행하는 '우리아이글로벌리더대장정', 전국 초등학교로 직접 찾아가는 경제교실 '우리아이 스쿨투어', 부모와 자녀가 함께하는 '우리아이 경제교실', 방학마다 진행하는 초등학생 대상 '우리아이 경제박사 캠프' 등 국내외 다양한 경제교육 프로그램을 운영한 바 있다.

임명재 미래에셋자산운용 WM마케팅부문장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 오프라인 교육 참여가 힘든 상황에서 어린이들을 위해 이번 온라인 경제교육 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 아이들이 학부모와 함께 경제교육을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 콘텐츠와 프로그램을 개발하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr