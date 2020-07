넷플릭스에 없는 마블도…SKB, 영화 OTT '오션' 출시

영화 1만1000편 확보…마블·디즈니 콘텐츠도 제공

가입자당 4대 기기 시청 가능…월 이용료 1만4190원

[아시아경제 한진주 기자] SK브로드밴드가 영화ㆍ해외 드라마 OTT 서비스 '오션'을 출시한다. 넷플릭스에서는 볼 수 없는 마블 시리즈, 디즈니, 폭스 등의 콘텐츠를 대거 확보했다. 넷플릭스의 약점을 파고들어 경쟁하겠다는 전략이다.

28일 SK브로드밴드는 서울 중구 본사에서 기자간담회를 열고 신규 영화 월정액 서비스인 오션을 선보인다고 밝혔다. 영화ㆍ해외 드라마를 모두 이용할 수 있는 오션의 월 이용료는 1만4190원, 영화만 즐길 수 있는 오션M은 9900원이다.

압도적인 콘텐츠ㆍ최신작으로 승부

오션은 기존 IPTV 월정액 서비스의 단점을 모두 보완했다. 타 서비스보다 압도적으로 많은 영화 편수ㆍ최신작을 제공하는 한편 IPTV 외 모바일 기기에서도 이용할 수 있도록 기기 지원 범위를 넓힌 것이 특징이다.

오션이 확보한 최신 극장 개봉작(1년 이내) 수는 총 140편으로 경쟁사(44편)의 3배에 규모다. 전체 제공하는 영화 편수도 1만1000편, 해외 드라마는 670여편(에피소드 기준 1만7000편)에 달한다. 타 서비스보다 3000~7500편 가량 많다. 최근 10년 내에 100만명 이상의 관객들이 본 국내 영화를 90%까지, 극장 개봉작 50% 이상을 종영 후 3개월 이내에 편성한다는 원칙도 세웠다.

무엇보다 넷플릭스 등 글로벌 OTT 서비스들이 제공하지 못하는 인기 콘텐츠로 차별화에 성공했다. 이를 위해 마블 시리즈, 디즈니, 워너브라더스, 폭스, NBC유니버설, 소니, 파라마운트 등 해외 6대 메이저 스튜디오와 손을 잡았다. 닥터포스터와 슈츠 등 인기 해외 드라마 콘텐츠도 확대하기로 했다. 국내 OTT 서비스인 웨이브와 시너지를 창출하기 위해 웨이브의 오리지널 콘텐츠 SF8과 좀비탐정 등도 서비스한다.

◆IPTV 경계 넘어 모바일에서도 서비스

SK브로드밴드는 이용자들이 원하는 기기에서 보다 편리하고 다양한 콘텐츠를 접할 수 있도록 서비스를 다듬었다. 기존 VOD 서비스 이용 행태가 개별 콘텐츠에서 월정액으로 바뀌고 있다는 점에 착안한 것이다. 모바일 서비스를 제공하는 한편 연내 모바일ㆍ태블릿 PC 전용 앱도 출시한다. 기존에는 1개 단말만 지원했지만 오션에서는 Btv 가입자당 최대 4대의 기기에서 즐길 수 있다.

예를 들어 부모가 TV로 영화를 보고 있더라도 스마트폰으로 2명의 자녀가 각각 원하는 영화를 시청할 수 있다. 무료로 시청 가능한 콘텐츠 범위도 기존 상품이었던 '프리미어'에서 국내 영화를 54%가량 제공했다면, 오션은 국내 작품 기준 97%로 확대했다. 가격은 프리미어와 동일하다. SK브로드밴드는 모바일 Btv에 등록한 사용자들의 프로필에 따라 취향을 반영한 개인화 기능도 연내 적용하기로 했다.

김종원 SK브로드밴드 플랫폼그룹장은 "최근 OTT 확산 등 미디어 시청 행태가 변화하면서 고객이 가장 원하는 미디어 서비스가 무엇인지 깊이 고민했다"며 "오션은 서비스 혁신을 통해 해외 메이저 제작사들이 만든 양질의 다양한 영화와 드라마 콘텐츠를 국내 고객에게 유통하는 최고의 서비스가 될 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr