부산시, ‘일자리 르네상스 부산’ 중간보고회

고용시장 부활 위해 ‘일자리 르네상스 사업’ 추진

7월28일 오전 10시 부산상의 2층 국제회의장 보고회 개최

2년 연속 전국 최대 국비 42억원 확보, 2160명 일자리 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 28일 오전 10시 부산상공회의소 2층 국제회의장에서 일자리 창출 지원사업인 ‘2020 일자리 르네상스 부산’ 중간보고회를 연다.

부산시와 고용청, 수행기관, 고용전문가 등 50여명이 참석해 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업의 현재 상황 전반을 다룬다.

보고회는 ‘일자리 르네상스, 부산’의 2개 프로젝트에 대한 기관별 사업 추진상황과 향후 추진계획 보고에 이어 부산지역인적자원개발위원회에서 ‘부산지역 주력산업 일자리생태계 개선사업’에 대한 발표와 참석자 토론 등으로 진행된다.

고용노동부와 부산시의 일자리 협업사업인 이 사업은 올해 기존 확보된 국비 31억원에 추가 공모로 11억원을 더해 국비 42억원과 시비 11억원을 포함한 총 53억원을 사용한다. 사업비는 전국 최대 규모이다.

혁신성장 일자리창출과 지역주도 일자리창출 등 2개 프로젝트에 6개 전략, 11개의 단위사업을 통해 2160여명의 일자리 지원을 목표로 사업을 추진 중이다.

올해 사업은 코로나19로 인해 피해가 컸던 관광·마이스(MICE) 분야에 대한 집중지원을 위해 사업계획을 일부 변경했다. 코로나19 피해기업을 대상으로 지원금을 지급하는 등 코로나19 대응을 위한 사업도 적극 추진하고 있다.

김윤일 부산시 일자리경제실장은 “지역 고용이 안정을 이루고 지역경제가 활성화될 수 있도록 노력을 다할 것”이라며, “이번 중간보고회를 통해 현재까지 추진상황을 점검하고, 사업을 더 적극적으로 추진해 목표를 달성할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

