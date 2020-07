24개국 60개팀, 창업 위해 한국 온다

'K-스타트업 그랜드챌린지' 44대 1 경쟁률 뚫은 60개팀 최종 선정

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 'K-스타트업 그랜드 챌린지 2020'에 신청한 2648개팀에 대한 서류평가와 비대면 해외오디션을 마치고 44.1대 1의 경쟁률을 뚫고 국내 입국할 24개국 60개팀을 최종 선정했다고 28일 밝혔다.

이번 K-스타트업 그랜드 챌린지 2020에는 전년 대비 58% 증가한 총 118개국 2648개팀이 신청해 2016년 사업 신설 이후 역대 최대치를 기록했다. 이후 서류평가를 통과한 360개 팀을 대상으로 이달 9일에서 17일까지 유럽, 미국 등 해외 5개 거점에서 비대면 오디션을 진행했고 최종 60개팀이 선정됐다.

선정팀의 대륙별 분포는 유럽 24개팀(40%), 아시아 23개팀(38%), 아메리카 11개팀(18%) 순이며 지난해 선정팀이 없었던 아프리카와 오세아니아에서도 각각 1개 팀이 처음으로 선정됐다.

분야별로는 인공지능(AI) 19개팀(32%), 헬스케어 11개팀(18%), 전자상거래 4개팀(7%) 등의 순으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 각광 받고 있는 비대면 관련 분야의 합격팀이 많았고, 연령대별로는 30대 32개 팀, 20대 16개팀으로 나타나 20~30대 비율이 80%를 차지했다.

중기부는 선정팀들이 8월 중 비자를 발급 받고, 순차적으로 입국해 국내에 잘 정착할 수 있도록 정착 지원금, 국내 기업과의 비즈니스 연계, 멘토링 등을 지원할 계획이다. 또한 선정팀들이 기정착한 K-스타트업 그랜드챌린지 참여 선배들을 만나 정착 노하우와 사업 방식 등을 전달받고 교류할 수 있은 자리도 마련할 예정이다. 최종적으로는 11월에 개최될 컴업(COMEUP) 행사와 연계한 데모데이를 개최해 상위 30개팀에는 후속 정착금을 지원하고 이중 상위 5개팀에게는 상금도 지급한다.

한편, 코로나19 방역을 위해 60개 선정팀은 입국 즉시 해외입국자 격리시설에서 2주간 격리될 예정이다. 중기부는 격리가 해제된 후에도 코로나19 대응 매뉴얼에 따라 개인 위생교육을 주기적으로 시킬 계획이며 관계 기관과 협력체계를 구축해 향후 보육기간 중 유증상자 발생에 철저히 대비할 방침이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr