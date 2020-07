[여름 건강챙기기] 치아 흔들림 막고 잇몸 속 기초 튼튼히

종근당 '이튼큐 플러스'

[아시아경제 조현의 기자] 우리나라 성인의 치주질환 유병률은 29.8%(국민건강영양조사 2015)에 달한다. 50대 이상만 보면 둘 중 한 명이 걸릴 정도로 빈번하다. 감기와 함께 병원을 찾는 가장 흔한 질병으로 꼽힌다.

종근당은 정제 크기를 줄여 복약 편의성을 개선한 치주질환 치료제 '이튼큐 플러스'를 최근 출시했다. 이튼큐 플러스는 옥수수불검화정량추출물 단일제제인 이튼큐에 후박추출물을 추가한 생약 성분의 복합제다.

주성분인 옥수수불검화정량추출물은 치주인대의 재생을 도와 치아가 흔들리는 것을 막고 치조골을 재건시켜 잇몸 속 기초를 튼튼하게 한다. 후박추출물은 치주질환의 원인균에 대한 항균 효과와 항염 효과가 우수해 잇몸 염증에 대한 저항력을 강화시켜준다.

이 제품은 오랜 기간 먹어도 부작용이 없는 생약 성분 치료제로 안전성에 대한 우려가 낮다. 종근당이 독자 개발한 정제 축소기술 iLET(Innovative Low Excipient Tablet) 특허 공법이 적용돼 현재 출시된 동일 성분 제품 중 정제 크기가 가장 작다. 다수의 약물을 함께 복용하는 중장년층 환자의 복약 편의성이 대폭 개선될 것으로 보인다.

종근당 관계자는 "치주질환 치료제는 장기 복용하는 환자가 많고 용법ㆍ용량에 맞춰 복용하는 복약순응도가 치료에 큰 영향을 미친다"며 "복약 편의성을 개선하고 안전성이 입증된 이튼큐 플러스가 치주질환 치료에 큰 도움을 줄 것"이라고 말했다.

