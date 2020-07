[여름 건강챙기기] 감기 조심하세요~광고만큼 효과도 탁월

동아제약 '판피린 큐'

[아시아경제 조현의 기자] 무더위로 냉방기기 사용이 증가하면서 냉방병을 앓는 사람이 늘고 있다. 감기ㆍ몸살ㆍ권태 같은 증상이 나타나면 냉방기기 사용을 멈추고 적절한 휴식을 취하는 것이 좋다. 하지만 증상이 지속된다면 감기약의 도움을 받아야 한다.

동아제약의 장수 제품 판피린은 이러한 냉방병에 유용하다. 1961년 출시된 판피린은 피로 회복제 '박카스'와 함께 동아제약의 대표 장수 제품으로 꼽힌다. 아이큐비아 기준 10년 연속 국내 판매 1위를 기록한 감기약으로 감기 초기에 복용했을 때 효과적이다. 현재 시중에 판매되고 있는 제품명은 '판피린 큐(Q)'다.

판피린 큐는 아세트아미노펜 등 6가지 복합 성분이 콧물, 코막힘, 기침은 물론 발열, 두통 등 초기 감기에 효과를 보인다. 액상이라서 물 없이 간편하게 복용 가능하며 약효 발현이 빠르다. 1병당 용량은 20㎖로 복용 시 부담이 없다. 일반 의약품으로 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약은 TV나 지면 광고를 통해 두건을 쓴 판피린 인형을 지속적으로 노출해왔다. 이와 함께 캐릭터 인형에 걸맞은 목소리를 지닌 성우 장유진씨를 기용해 '감기 조심하세요'란 메시지로 '감기에는 판피린'이라는 것을 소비자에게 각인시켰다.

동아제약이 지난해 6개월 이내에 감기약을 복용한 적이 있는 25~64세 남녀 1000명을 대상으로 설문 조사를 한 결과 판피린 캐릭터와 캐치프레이즈를 안다는 답변은 90% 이상이었다. 판피린 브랜드의 보조 인지율은 86.7%로 나타났다. 10명 중 8명 이상이 판피린을 안다는 뜻이다.

