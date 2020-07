뉴욕증시, 주요 기술주 실적 발표 앞두고 강세 마감(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 실적 발표를 앞둔 기술주의 강세에 힘입어 상승 마감했다.

27일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 114.88포인트(0.43%) 상승한 2만6584.77에, S&P 500 지수는 23.78포인트(0.74%) 오른 3239.41에, 나스닥 지수는 173.09포인트(1.67%) 상승한 1만536.27에 장을 마감했다.

코로나19 백신을 개발 중인 모더나가 미국 정부로부터 4억7000만 달러 이상의 추가 자금 지원을 받았으며 3차 임상에 들어간다는 소식은 투자 심리를 자극했다.

이번 주 실적 발표를 앞두고 나스닥 주요 종목들은 상승했다. 애플 주가는 이날 약 2.4% 올랐고, 아마존도 1.5% 이상 상승했다. 페이스북은 29일 실적 발표예정이었지만 마크 저커버그 최고경영자의 의회 청문회 출석으로 인해 하루뒤인 30일에 실적을 발표하기로 했다.

이날 미치 매코널 공화당 원내 대표는 약 1조 달러 규모의 추가 부양책에 대해 설명하며 현 주당 600달러인 실업급여 확대조치를 200달러로 하향 조정한다고 발표했다. 공화당은 주 정부가 실업보험 수령액을 기존 소득의 70%로 정하는 시스템을 마련하기 전까지 이같은 지원을 하겠다고 입장이지만 축소액이 큰데다 지방정부의 시스템 정비에 5개월이 소요될 것이라는 예상이어서 소비 절벽 우려가 나오고 있다.

스티븐 므누신 재무 장관과 백악관, 공화당 민주당 측은 이날 부터 협상에 나설 예정이지만 합의 가능성은 낮다는 평가가 지배적이다.

국제 금값은 온스당 1900달러를 돌파했다. 이날 뉴욕 상품거래소에서 8월 인도분 금은 전 거래일보다 온스당 1.8%(33.50달러) 급등한 1931달러에 장을 마감했다.

9월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당1%(0.41달러) 상승한 41.70달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr