[골프토픽] 톰프슨 "세계랭킹 218위→ 99위"…람 '넘버 1'

"세계랭킹 218위→ 99위."

마이클 톰프슨(미국)의 세계랭킹이 119계단이나 치솟았다. 27일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 1.47점을 받았다. 이날 오전 미국 미네소타주 블레인 트윈시티스골프장(파71)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 3M오픈(총상금 660만 달러)에서 2타 차 우승(19언더파 265타)을 일궈내 포인트를 쌓았다. 2013년 3월 혼다클래식 이후 무려 7년 4개월 만에 통산 2승째다.

욘 람(스페인)과 로리 매킬로이(북아일랜드), 저스틴 토머스(미국) 등 '톱 3'는 그대로다. 웨브 심프슨이 4위, 더스틴 존슨은 반면 5위로 밀렸다. '헐크' 브라이슨 디섐보 7위, '돌아온 골프황제' 타이거 우즈(이상 미국)는 15위에 포진했다. 한국은 임성재(22) 23위를 비롯해 강성훈(32) 57위, 안병훈(29) 62위, '18세 영건' 김주형(18ㆍ이상 CJ대한통운) 94위 등 4명이 '톱 100'에 이름을 올렸다.

