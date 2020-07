볼빅 '쿨샷 이벤트'…"아이스주머니 가져가세요"

볼빅이 '쿨샷(Cool shot) 라운드 이벤트(사진)'를 펼친다.

여름철 무더위 속에서 골퍼들의 시원한 플레이를 위해 아이스주머니를 증정하는 프로모션이다. 뉴 비비드 3라인(NEW VIVID 3L)을 비롯해 솔리체(Solice)와 마그마(Magma), XT 소프트(SOFT), S3, S4 등 골프공 6종 가운데 2더즌을 구매하면 된다. 화이트와 블랙 2가지 컬러가 있다. 주머니 전면에는 볼빅 로고 패턴을 화이트&블랙 배색컬러로 프린트해 심플하면서도 고급스러운 느낌을 자아낸다.

뚜껑 부분 입구가 넓어 얼음이나 물을 쉽게 채울 수 있다. 겨울철에는 '핫워터주머니'로 손난로 및 찜질팩으로 사용하는 등 다양한 용도로 활용이 가능하다. 볼빅은 "혹서기에 장시간 플레이로 체력이 떨어질 때 냉감 기능이 뛰어난 아이스주머니가 강력한 에너지원이 될 수 있다"고 설명했다. 전국 골프장 프로숍 및 대리점에서 진행하고, 자세한 내용은 홈페이지에 서 안내한다.