여름방학 기간 중 석면 해체·제거하는 학교 23곳 공기 조사

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 서울시교육청과 함께 여름 방학기간 중 석면 해체?제거 공사를 실시하는 23개 학교를 대상으로 교실 공기 중 석면 농도를 조사한다고 28일 밝혔다.

석면은 세계보건기구(WHO)가 지정한 1군 발암물질로, 공기 중에 비산돼 호흡기를 통해 인체에 유입되면 폐암, 석면폐증, 중피종 등의 질환을 유발하는 것으로 알려져 있다.

서울시교육청은 학교 건물의 석면 해체?제거 사업 완료 후 주사전자현미경을 사용해 고형 석면 잔재물 및 먼지시료를 검사하고 있다.

하지만 석면 잔재물에 대한 교사와 학부모들의 불안감이 쉽게 해소되지 않자 서울시보건환경연구원에 의뢰, 공사 완료 후 투과전자현미경으로 공기 중 석면 농도를 조사하기로 했다. 석면 해체?제거 작업이 완료된 교실의 공기 약 1200L(유속 5L/min, 채취시간 4시간)를 포집해 투과전자현미경으로 약 1만8500배 확대해 석면 입자를 분석하는 방법이다.

조사 결과는 향후 학교 석면 해체·제거공사 표준모델 수립을 위한 기초자료로 쓰일 예정이다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 "석면 해체?제거를 실시한 일부 학교에서 석면 잔재물이 발견되는 등 부실시공으로 인한 불안감이 높은 것으로 알고 있다"면서 "공기 중에 비산되는 석면까지 꼼꼼하게 조사해 안심할 수 있는 교육환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.

