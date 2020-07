서울시, 크기·무게 줄인 '소형 따릉이' 2000대 출시

기존 따릉이 보다 바퀴 4인치 작아지고 무게도 2㎏ 줄여

8월10일까지 명칭 선호도 조사 … 9월 중 운영지역 선정

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 청소년, 어르신 등도 편리하게 이용할 수 있도록 크기와 무게를 줄인 '소형 따릉이' 신형 모델 2000대를 출시한다고 28일 밝혔다.

소형 따릉이는 기존 따릉이보다 바퀴 크기는 24인치에서 20인치로, 무게는 약 18㎏에서 16㎏으로 각각 줄고, 이용 연령은 기존 만 15세 이상에서 만 13세 이상으로 확대했다. 시는 9월 중으로 운영지역을 확정해 시범 도입하고, 자전거 주행 안전성과 배송 등 관리 효율성 검토, 전문가·시민 의견 수렴 등을 거쳐 운영지역을 확대해 나갈 예정이다.

소형 따릉이는 지난해 12월 '2019년 아동참여 정책토론회'에 참여한 한 고등학생이 "현재 따릉이는 성인이 이용하기 적합한 사이즈로 획일화돼 있어 어린이도 탈 수 있는 따릉이를 만들어 줬으면 좋겠다"고 제안한 아이디어를 시가 수용해 도입을 추진해 왔다.

시는 이 소형 따릉이를 초등학생 자전거 교육·체험활동용으로도 지원해 자전거 이용문화를 조기에 정착시킨다는 계획이다.

시범 운영에 앞서 시민 의견을 수렴해 소형 따릉이의 이름도 정한다. 28일부터 다음달 10일까지 서울시 엠보팅(https://mvoting.seoul.go.kr/54845)을 통해 실시하는 시민 선호도 조사에는 누구나 참여해 다양한 의견을 제시할 수 있다.

그동안 제안된 명칭으로는▲따릉이 이용 시민대상 설문조사와 전문가 의견을 통해 나온 '작은따릉이' ▲어린이도 탈 수 있는 따릉이를 만들어 달라고 요청한 고등학생의 아이디어 '새싹따릉이' ▲소형 따릉이 바퀴 사이즈 20인치를 의미하는 '따릉이 20' ▲따릉이 이용 시민대상 설문조사를 통해 나온 '미니따릉이' ▲따릉이 모델 이원화로 붙인 '따릉이 2호' 등의 의견이 나왔다.

시는 시민 투표 결과를 놓고 각 분야 전문가와 협의해 8월 중 최종 이름을 결정할 계획이다.

황보연 서울시 도시교통실장은 "획일적인 크기의 성인용 따릉이에 더해 소형 따릉이로 청소년과 어르신, 여성 등 다양한 시민들이 본인의 체형에 맞는 따릉이를 선택해 이용할 수 있을 것으로 기대된다"며 "따릉이가 등·하교, 출·퇴근용 생활형 교통수단으로 확고하게 자리매김하고 따릉이를 통해 서울시민 누구나 어린 시절부터 안전한 자전거 이용문화를 배울 수 있도록 지속적으로 서비스를 개선해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr