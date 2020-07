롯데온, '휴가 용품 릴레이쇼' 개최…최대 34% 할인

27일부터 휴가철 맞이 특별 행사로 휴가 필수품 선봬

럭셔리, 키즈, 건강·다이어트 3가지 테마로 휴가 필수품 구성

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데온(ON)이 오는 27일부터 다음 달 2일까지 '휴가 용품 릴레이 쇼'를 개최한다. 행사 기간에는 명품을 비롯해 유아 용품, 건강 및 다이어트 상품 등을 저렴한 가격에 내놓는다. 또한 기획 상품 구매 시 무료 배송 서비스를 제공한다.

본격적인 휴가철을 맞았지만, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 '홈캉스(집에서 보내는 휴가)', '밖캉스(밖에서 보내는 휴가)', '차(車)캉스(차에서 보내는 휴가)' 등 이전과는 다른 휴가 문화 양상을 보이고 있다. 롯데온은 다양해진 휴가 형태에 맞춰 럭셔리, 키즈, 건강·다이어트 등 3가지 테마로 나눠 이번 행사를 기획했다.

27일부터 이틀간 여행 대신 자기만족을 위해 지갑을 여는 명품족들을 위해 준비한 '럭셔리 데이'에서는 생로랑, 구찌, 몽블랑, 프라다 등 인기 브랜드의 가죽가방, 지갑, 스니커즈 등을 최대 33% 할인 한 가격에 선보인다. 대표 상품으로 발리 남성스니커즈를 28만 원대에, 프라다 사피아노 갤러리아백(미디엄 사이즈) 을 106만원 대에 판매한다.

이어 가족들과 휴가를 준비하는 고객을 위해 29일과 30일에는 '키즈 데이'를 개최한다. 닥스키즈, 뉴발란스키즈, 블루독베이비 등 인기 브랜드가 참여해 여름 의류 및 신발, 유아 용품 등을 최대 34% 할인 판매한다. 대표 품목으로는 베베숲 ‘인기 물티슈 세트’와 킨즈 ‘프로 킥보드’가 있으며, 가격은 최대 혜택 시 각각 1만2980원, 6만8900원이다.

31일부터 다음 달 2일까지 사흘 간 여름철 건강에 관심을 가지는 고객을 위한 '건강 데이'도 준비했다. '건강 데이'에는 락토핏, 정관장, 광동 등이 참여하며, 여름철 건강을 위한 유산균, 비타민 등을 최대 30% 할인해 판매한다. 주요 상품으로는 락토핏 '생유산균골드3통(2만9520원), 정관장 에브리카임 밸런스(4만8750원) 등이 있다.

더불어 각 테마 별로 상품에 따라 3·5·7% 중복 할인 쿠폰을 증정하며, 기획전 상품 구매 시 무료배송 서비스를 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr