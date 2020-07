산청 동의보감촌 힐링아카데미&캠프·대원사계곡길

경남도 체류형 힐링 숙박 여행지 30선 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 경남도가 추천한 관광지 3곳과 함께 가족이나 친구, 혹은 나 홀로 머무르며 힐링을 즐길 수 있는 또 다른 지역 여행지 3곳을 소개했다.

동의보감촌은 어린이와 가족 단위 관광객에게 인기가 높은 한방 기체험, 동의보감 허준 순례길, 어의·의녀 복 입기, 약초 향기 주머니 만들기 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 만날 수 있다.

동의보감촌의 시설 인프라와 자연환경을 이용한 대표 항노화 프로그램인 ‘힐링 아카데미&캠프’도 놓칠 수 없는 힐링 콘텐츠다.

흐르는 물소리와 서늘한 바람, 기암괴석과 어우러져 만들어지는 우렁찬 물소리와 촉촉함을 머금은 솔향이 반기는 대원사 계곡 길은 아는 사람은 아는 산청 최고 명소다.

대원사 계곡 길은 삼장면 평촌리 유령주차장에서 대원사를 거쳐 유평마을 가랑잎 초등학교까지 이어진다.

