[아시아경제 임춘한 기자] 김현미 국토교통부 장관은 23일 "집값이 오름으로 인해 젊은 세대와 시장의 많은 분이 걱정하는 것에 대해 죄송스럽게 생각한다"며 "이런 걱정이 해결되기 위해서는 주택과 관련된 투기 수익이 환수될 수 있는 법적, 제도적 장치가 완비돼야 한다"고 밝혔다.

김 장관은 이날 오후 국회에서 열린 경제 분야 대정부질문에서 '김 장관 말을 안 들었으면 쉽게 몇 억을 벌 수 있었다는 말이 떠돈다'는 윤영석 미래통합당 의원의 지적에 대해 이같이 말했다.

김 장관은 ‘(부동산 문제가) 전혀 해결되지 않는 것에 책임지고 스스로 물러날 생각이 없나'라는 질문에는 "저는 절대 자리에 연연하거나 욕심이 있지 않다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr