세동 "반기보고서 지연제출 제재 면제 심사 신청"

[아시아경제 이민지 기자] 세동 세동 053060 | 코스닥 증권정보 현재가 537 전일대비 5 등락률 -0.92% 거래량 322,240 전일가 542 2020.07.23 15:12 장중(20분지연) close 은 23일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 올해 회계연도 반기검토가 지연되고 있다며 금융감독원에 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청했다고 공시했다.

제재 면제 대상 신청에 대한 증선위 의결 결과는 추후 재공시 예정이다. 승인이 되면 반기보고서는 오는 9월 14일까지 제출할 계획이다.

